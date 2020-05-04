تحديد آلية لتوزيع الوقود وغاز الطهي ببلدية خليج السدرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مايو 2020, 09:38 مساء
شعار بلدية خليج السدرة. (صفحة البلدية على فيسبوك)

قرر المركز البلدي خليج السدرة، تحديد آلية لتوزيع الوقود وغاز الطهي على الأسر والمخابز وقوارب الصيد والشاحنات العابرة.

وبحسب بيان للمركز البلدي اليوم، عُقد الأحد اجتماع بمقر البلدية بدعوة من رئيس المجلس، بحضور رئيس مركز شؤون الحرس البلدي، ومندوب عن الأمن الداخلي ومندوب عن البحث الجنائي ومديري محطات الوقود ومندوب عن مستودعات الغاز.

وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على تخصيص كمية من وقود الديزل النافتة للمجلس التسييري بكل محطة وقود وقدرها 5 آلاف لتر، تشمل 250 لترا أسبوعيا لكل مخبز على ألا تتجاوز الحصة ألف لتر شهريا، كما تشمل 60 لترا أسبوعيا لكل قارب صيد، و500 لتر لجميع الشاحنات العابرة، والتي لا يشملها كتاب رئيس المجلس التسييري.

«بلدي خليج السدرة» يحدد موعد توزيع أسطوانات غاز الطهي

وشدد على جميع المخابز والمحلات التجارية مراجعة جهاز الأمن الداخلي، للحصول على كتاب موجه إلى الحرس البلدي عند تقديم الطلب لأول مرة ليُسجل ضمن قائمة المستفيدين من وقود النافتة.

كما طالب محطات الوقود بالالتزام بسجل لتدوين كل مراسلة واردة من الحرس البلدي لمنح أي كمية من حصة المجلس التسييري، ويكون السجل جاهزا للتفتيش والمراجعة من قبل جهاز الأمن الداخلي في أي وقت.

وفيما يتعلق بغاز الطهي، أوضح البيان أنه تم تكليف جهاز الحرس البلدي بتسلم جميع قوائم الأسر المستهدفة في كل منطقة ووضع آلية نسبية للتوزيع وفق عدد السكان المدرجين من قبل مسؤولي المناطق، ونشر قوائم بالأسماء للحصة الأسبوعية بصفحة المجلس قبل وصول سيارات الغاز بعدة أيام وبحسب تسلسل المنظومة.

كما تم تحديد أكثر من موقع لتوزيع الغاز بمدينة بن جواد ورأس لانوف وموقع واحد محدد لكل منطقة من باقي مناطق البلدية الأخرى، فيما سيقوم جهاز الحرس البلدي بالإشراف على التوزيع بمساندة الأجهزة الأمنية في حالة الحاجة إليها، وفق البيان.

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