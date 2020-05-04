إرسال 9 عينات لحالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا ببني وليد للمركز الوطني بطرابلس

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 04 مايو 2020, 09:15 مساء
المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس. (الإنترنت)

قال الناطق باسم لجنة الأزمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد في بني وليد، محمد صالح لـ«بوابة الوسط» إن فريق الرصد باللجنة أرسل 9 عينات لحالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالعاصمة طرابلس لتحليلها.

وذكر صالح، الأحد، أن نتائج جميع الحالات السابقة التي جرى الاشتباه فيها «كانت سالبة»، مؤكدا أنه «لا توجد أي حالة إصابة بمدينة بني وليد حتى يومنا هذا».

وأضاف صالح أن لجنة الأزمة تعاني من نقص المعدات والأجهزة للوقاية من الإصابة بالفيروس، مطالبا الجهات المسؤولة بضرورة دعم لجنة الأزمة ببلديه بني وليد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بكين تندد بتصريح بومبيو عن «مختبر كورونا»
دولى
رفع الإغلاق يتسارع في أوروبا .. وضحايا «كورونا» 3,5 مليون مصاب عالميًا
دولى
ترامب يقول إنه سيكون لدى الولايات المتحدة لقاح ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام
دولى
البيجو ينتهي من تصوير أغنية «راد الله علي» بتوزيع جديد
ثقافة وفن
الأهلي المصري يكتسح الريال وبرشلونة في استفتاء صحيفة ماركا
رياضة عالمية
إيطاليا تسجل أدنى معدل وفيات يومي بفيروس «كورونا» منذ بدء الحجر
دولى
فرانس برس: توازن صعب بين العلم والسياسة في التصدي لفيروس كورونا المستجد
دولى
السعودية تسجل عجزا قياسيا في الميزانية بقيمة 112 مليار دولار
اقتصاد
السعودية تعتزم اتخاذ إجراءات «صارمة ومؤلمة» لمواجهة آثار كورونا
دولى
عقيلة صالح: مجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة علي قلب رجل واحد
ليبيا
السراج يوجه الصديق الكبير ببيع المخصصات الشخصية بالسعر المعتمد للدينار بقيمة 5 ...
ليبيا
4 نصائح من «مكافحة الأمراض» تجنب المكفوفين الإصابة بـ«كورونا»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تبعات أزمة «كورونا».. انهيار سعر الكوكايين