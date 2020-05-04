«تعليم الوفاق»: تفكير بالعودة التدريجية للدراسة والأولوية لطلبة الشهادتين

اجتماع بوزارة التعليم لبحث إمكانية عودة الدراسة في ظل انتشار فيروس كورونا, 3 مايو 2020. (تعليم الوفاق)

أكد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق المهندس عادل جمعة أن المدارس لم تنفذ من المناهج النسبة التي تسمح للوزارة باتخاذ قرار الترحيل أو احتساب المتوسط العام للطلبة، مضيفا أننا «بحاجة ملحة للتفكير بالعودة التدريجية للدراسة، وأن تكون الأولوية لطلبة الشهادتين، إذ لا يتجاوز عددهم 150 ألف طالب».

وبحسب بيان للوزارة الأحد، أعطى وزير التعليم محمد عماري زايد، تعليمات بضرورة وضع هذا التصور في شكله النهائي وتحديده بتواريخ مضبوطة لعرضه علي اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا، قبل نهاية هذا الأسبوع بهدف اعتماده والإعلان عنه رسميا، مشددا على أن «سلامة التلاميذ والطلاب تظل هي هدفنا الأول».

عماري يشدد على ضرورة إطلاق المنصة التعليمية قبل منتصف مايو الجاري

جاء ذلك خلال لقاء وزير الوزير مع اللجنة المكلفة من طرفه بإعداد خطة علمية مدروسة لاستئناف الدراسة وفق الظروف الحالية التي تمر بها البلاد في ظل أزمة جائحة كورونا.

ووفق البيان، قدمت اللجنة خلال اللقاء عددا من المقترحات المبنية على مختلف السيناريوهات المحتملة للوضع الصحي العام.

فيما وضع أمين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور عبدالمنعم أبولائحة، الوزير وكل المجتمعين في صورة الموقف العام من عودة الدراسة بعدد من الدول المنضوية تحت مظلة منظمة اليونسكو، موضحاً أن طلبة الشهادة الثانوية وامتحاناتهم تعتبر التحدي الأكبر أمام جميع الدول.