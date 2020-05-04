المشري والغنوشي يبحثان الأوضاع الاقتصادية والصحية في ليبيا وتونس في ظل كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مايو 2020, 08:23 مساء
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي. (الإنترنت)

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي، الأوضاع الاقتصادية والصحية في البلدين الشقيقين في ظل الآثار المترتبة على جائحة كورونا.

وبحسب بيان للمجلس الأعلى للدولة اليوم، تلقى المشري اتصالا هاتفيا من الغنوشي، وتبادل الرئيسان التهاني لمناسبة شهر رمضان المبارك.

الغنوشي يدعو بلاده إلى علاقة مع «الطرفين المعترف بهما دوليا في ليبيا»

وأوضح البيان أن الطرفين أكدا أهميّة تفعيل المؤسسات المغاربية وتعميق التعاون بينها، ولا سيما مع ما يجمع الشعوب المغاربية من أواصر الوحدة والمحبّة والأخوّة لمواجهة التحديّات المشتركة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بكين تندد بتصريح بومبيو عن «مختبر كورونا»
دولى
رفع الإغلاق يتسارع في أوروبا .. وضحايا «كورونا» 3,5 مليون مصاب عالميًا
دولى
ترامب يقول إنه سيكون لدى الولايات المتحدة لقاح ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام
دولى
البيجو ينتهي من تصوير أغنية «راد الله علي» بتوزيع جديد
ثقافة وفن
الأهلي المصري يكتسح الريال وبرشلونة في استفتاء صحيفة ماركا
رياضة عالمية
إيطاليا تسجل أدنى معدل وفيات يومي بفيروس «كورونا» منذ بدء الحجر
دولى
فرانس برس: توازن صعب بين العلم والسياسة في التصدي لفيروس كورونا المستجد
دولى
السعودية تسجل عجزا قياسيا في الميزانية بقيمة 112 مليار دولار
اقتصاد
السعودية تعتزم اتخاذ إجراءات «صارمة ومؤلمة» لمواجهة آثار كورونا
دولى
عقيلة صالح: مجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة علي قلب رجل واحد
ليبيا
السراج يوجه الصديق الكبير ببيع المخصصات الشخصية بالسعر المعتمد للدينار بقيمة 5 ...
ليبيا
4 نصائح من «مكافحة الأمراض» تجنب المكفوفين الإصابة بـ«كورونا»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تبعات أزمة «كورونا».. انهيار سعر الكوكايين