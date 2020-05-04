المشري والغنوشي يبحثان الأوضاع الاقتصادية والصحية في ليبيا وتونس في ظل كورونا

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي. (الإنترنت)

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي، الأوضاع الاقتصادية والصحية في البلدين الشقيقين في ظل الآثار المترتبة على جائحة كورونا.

وبحسب بيان للمجلس الأعلى للدولة اليوم، تلقى المشري اتصالا هاتفيا من الغنوشي، وتبادل الرئيسان التهاني لمناسبة شهر رمضان المبارك.

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وأوضح البيان أن الطرفين أكدا أهميّة تفعيل المؤسسات المغاربية وتعميق التعاون بينها، ولا سيما مع ما يجمع الشعوب المغاربية من أواصر الوحدة والمحبّة والأخوّة لمواجهة التحديّات المشتركة.