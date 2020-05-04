سحب عينات عائدين من الخارج بفندق في البيضاء لفحصها مختبريا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مايو 2020, 06:25 مساء
أحد النزلاء أثناء سحب العينة لتحليلها. (مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة - إدارة الشؤون الصحية البيضاء)

قالت إدارة خدمات الشؤون الصحية في بلدية البيضاء، إن فرق الرصد التابعة لمركز الرصد والتقصي بالمدينة، سحبت عيناء من المسافرين العائدين من الخارج بفندق برقة لتحليلها مختبريا من أجل التأكد من حالتهم الصحية وخلوهم أو إصابتهم من فبروس كورونا المستجد.

وأوضحت الإدارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذه العملية تأتي في إطار استكمال عمل فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة الخاص بالمسافرين العائدين من الخارج، مشيرة إلى أن العمل استمر لساعات طويلة.

وأوضحت أن فرق الرصد قامت بالكشف عن جميع النزلاء العائدين من الخارج بالفندق الذي كان عددهم 84 نزيلا، بالإضافة إلى 14 فردا من أبطال شبيبة الهلال الأحمر والكوادر العاملة داخل الفندق.

وأكدت إدارة خدمات الشؤون الصحية أنه جرى «سحب عينات خاصة بفيروس كورونا وإجراء التحاليل للتحقق من سلامة النزلاء»، مشيدة بشبيبة الهلال الأحمر فرع البيضاء على عملهم لتنظيم حركة النزلاء والاعتناء بهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رفع الإغلاق يتسارع في أوروبا .. وضحايا «كورونا» 3,5 مليون مصاب عالميًا
دولى
ترامب يقول إنه سيكون لدى الولايات المتحدة لقاح ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام
دولى
البيجو ينتهي من تصوير أغنية «راد الله علي» بتوزيع جديد
ثقافة وفن
الأهلي المصري يكتسح الريال وبرشلونة في استفتاء صحيفة ماركا
رياضة عالمية
إيطاليا تسجل أدنى معدل وفيات يومي بفيروس «كورونا» منذ بدء الحجر
دولى
فرانس برس: توازن صعب بين العلم والسياسة في التصدي لفيروس كورونا المستجد
دولى
السعودية تسجل عجزا قياسيا في الميزانية بقيمة 112 مليار دولار
اقتصاد
السعودية تعتزم اتخاذ إجراءات «صارمة ومؤلمة» لمواجهة آثار كورونا
دولى
عقيلة صالح: مجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة علي قلب رجل واحد
ليبيا
السراج يوجه الصديق الكبير ببيع المخصصات الشخصية بالسعر المعتمد للدينار بقيمة 5 ...
ليبيا
4 نصائح من «مكافحة الأمراض» تجنب المكفوفين الإصابة بـ«كورونا»
ليبيا
الرئيس الجزائري يعلن تفاصيل رؤيته لحل الأزمة الليبية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تبعات أزمة «كورونا».. انهيار سعر الكوكايين