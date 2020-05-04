سحب عينات عائدين من الخارج بفندق في البيضاء لفحصها مختبريا

أحد النزلاء أثناء سحب العينة لتحليلها. (مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة - إدارة الشؤون الصحية البيضاء)

قالت إدارة خدمات الشؤون الصحية في بلدية البيضاء، إن فرق الرصد التابعة لمركز الرصد والتقصي بالمدينة، سحبت عيناء من المسافرين العائدين من الخارج بفندق برقة لتحليلها مختبريا من أجل التأكد من حالتهم الصحية وخلوهم أو إصابتهم من فبروس كورونا المستجد.

وأوضحت الإدارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذه العملية تأتي في إطار استكمال عمل فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة الخاص بالمسافرين العائدين من الخارج، مشيرة إلى أن العمل استمر لساعات طويلة.

وأوضحت أن فرق الرصد قامت بالكشف عن جميع النزلاء العائدين من الخارج بالفندق الذي كان عددهم 84 نزيلا، بالإضافة إلى 14 فردا من أبطال شبيبة الهلال الأحمر والكوادر العاملة داخل الفندق.

وأكدت إدارة خدمات الشؤون الصحية أنه جرى «سحب عينات خاصة بفيروس كورونا وإجراء التحاليل للتحقق من سلامة النزلاء»، مشيدة بشبيبة الهلال الأحمر فرع البيضاء على عملهم لتنظيم حركة النزلاء والاعتناء بهم.