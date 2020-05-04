المركز الوطني لمكافحة الأمراض يقدم إرشادات عامة للعائدين من السفر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مايو 2020, 04:45 مساء
مقر مركز مكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت).

قدم المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مجموعة من الإراشادات العامة للمواطنين العائدين من السفر لمساعدتهم على التصدي ومواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفي-19) المتفشي عالميًّا.

وطالب المركز في فيديو قصير بثه عبر صفحته على «فيسبوك»، مساء اليوم الإقنين، المواطنين بضرورة ملء النموذج الصحي المخصص لمساعدة المركز على تتبع الحالة الصحية.

وشدد المركز على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية اللازمة من حجر منزلي واتباع تعليمات التباعد الاجتماعي بمنع الزيارات العائلية والأصدقاء، حيث يمكن تلقي تهاني العودة من السفر عن بعد باستخدام الهواتف أو الإنترنت.

كما أكد ضرورة المداومة على غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون أو فرك اليدين بالمطهرات الكحولية وارتداء الكمامات عند التجول في فترات ما قبل حظر التجول المفروض من السلطات الليبية.

وفي حال الشعور بأي أعراض كارتفاع درجة حرارة الجسم أو السعال، طالب المركز الوطني لمكافحة الأمراض المواطنين بضرورة التواصل معه على الرقم 195 .

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