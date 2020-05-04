«بركان الغضب»: استهداف 7 شاحنات للقيادة العامة في طريقها لترهونة

أعلنت عملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الإثنين، أن «سلاح الجو التابع لها استهدف 7 شاحنات نقل وقود في القريات».

وأوضحت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنها كانت في طريقها إلى ترهونة لإمداد قوات القيادة العامة. ولم يتسنَ لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة الخبر من مصدر مستقل.

وأعادت «بركان الغضب» القول «إن المنطقتين العسكريتين الغربية والوسطى هي مناطق عمليات عسكري يمنع التحرك فيها دون إذن مسبق، سواء للآليات العسكرية وشبه العسكرية أو شاحنات نقل البضائع والوقود».