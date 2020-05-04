بالصور.. تركيب توربينات غازية في حقل السرير النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مايو 2020, 01:49 مساء
تركيب التوربينات الغازية الجديدة بحقل السرير النفطي. (فيسبوك)

أعلن حقل السرير النفطي، اليوم الإثتين، استمرار العمل بمشروع تركيب التوربينات الغازية الجديدة.

وأوضحت إدارة الحقل في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «الأعمال جارية بشكل جيد». وفي 19 من أبريل الماضي، أتم العاملون، بالتعاون مع أقسام النقل والسلامة والصيانة المدنية، عمليات حفر تطويرية مطلوبة استمرت 40 يومًا.

ويبلغ إنتاج حقل السرير نحو 225 ألف برميل يوميًّا، ويمكن زيادته إلى 300 ألف برميل بتنفيذ برامج صيانة الآبار المقفلة وحفر مزيد الآبار التطويرية. وقبل إغلاق الموانئ والمنشآت النفطية في يناير الماضي، كان الحقل يضخ جزءًا من إنتاجه يقدر بنحو 10 آلاف برميل يوميًّا إلى مصفاة السرير، وباقي الإنتاج إلى ميناء الحريقة بطبرق عبر خط قطره 34 بوصة وطوله 513 كيلومترًا. ويقدر احتياطي الحقل بنحو 45% من الاحتياطي الكلي القابل للاسترداد بالوسائل التقليدية.

تركيب التوربينات الغازية الجديدة بحقل السرير النفطي. (فيسبوك)
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