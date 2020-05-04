سرقة أسلاك كهرباء في منطقة الكريمية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مايو 2020, 01:15 مساء
جانب من أعمال استبدال أسلاك كهرباء في منطقة الكريمية، 4 مايو 2020، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، سرقة أسلاك على خط 11 ك بطول ألف متر في منطقة الكريمية بجنزور.

ونفذت فرق الصيانة بالشركة أعمال تركيب وشد إسلاك جديدة في المنطقة، وإعادة التيار إلى منازل المواطنين، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتتكرر حوادث سرقة الأسلاك في المنطقة، ومنها الواقعة التي حدثت في يناير الماضي، حين سرقت أسلاك خط مشروع الأبقار بمنطقة الكريمية بطول 1200 متر، من قبل مجموعة خارجة عن القانون، مما أدى إلى فصل التغذية عن 8 محولات هوائية ومحولين أرضيين بقدرة 500 ميغاوات، الأمر الذي أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من المزارع.

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