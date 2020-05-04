أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة على مناطق الشمال

طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال حالة الطقس على غالبية مناطق شمال ليبيا اليوم الإثنين.

وأظهرت النشرة الجوية الصادر عن المركز تراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على مناطق الشمال بين 21 و30 درجة مئوية، وعلى مناطق الوسط والجنوب بين 33 و39 درجة مئوية، بينما تتأثر مناطق شمال غرب ليبيا بامتداد منخفض صحراوي يتسبب في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بداية من يوم الغد.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و31 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و25 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، سرعتها بين خفيفة ومعتدلة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 33 و38 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 33 و35 درجة مئوية.