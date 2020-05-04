لجنة مجابهة «كورونا» في مصراتة تشكل فريق لمتابعة ملف العالقين من البلدية بالخارج

شعار اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» في مصراتة، (أرشيفية: الإنترنت)

قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» في مصراتة تشكيل فريق عمل لمتابعة ملق العالقين من أبناء البلدية بالخارج.

ويعمل الفريق تحت إشراف رئيس اللجنة العليا، حسب القرار المنشور على صفحة اللجنة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

ويتولى الفريق حصر المواطنين من البلدية العالقين في الخارج، وحصر الجرحى الذين يتلقون العلاج بالخارج، والإفادة بحالتهم الصحية.

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كما سيعد الفريق خطة عمل لتنظيم إعادة العالقين حسب الأسس والقواعد المتعارف عليها، والتنسيق في تجهيز أماكن الحجر بالتعاون مع فرع صندوق التضامن الاجتماعي مصراتة.

وحسب القرار، سينسق الفريق مع وزارة الصحة في حكومة الوفاق ولجان الجرحى واللجنة الرباعية المشكلة من المجلس الرئاسي بالخصوص، على أن يقدم تقارير دورية عن سير أعماله للجنة العليا.