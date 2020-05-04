بدء التفتيش على المحال في سرت للتأكد من تنفيذ الاشتراطات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مايو 2020, 10:30 صباحا
محال تجارية في أحد شوارع سرت، 3 مايو 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

بدأت لجنة منح إذن مزاولة النشاطات التجارية في سرت عملها بالتفتيش على المحال التجارية التي تعمل بإذن المزاولة، والتأكد من التزامها بالاشتراطات المطلوبة.

وستتواجد اللجنة في مقر البلدية لاستقبال ملفات المحال التي لم تأخذ إذن المزاولة، حسب بيان بلدية سرت على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد.

وسبق أن حذرت البلدية من عودة الأنشطة التجارية دون إذن مزاولة، مشيرة إلى ضبط أي صاحب نشاط لم يحصل على الإذن.

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كما ستضبط المحال المخالفة قوانين الوقاية الصادرة عن لجنة مكافحة فيروس «كورونا» بالحكومة الموقتة، وأيضا المخالفين الأسعار المعتمدة، ومصادرة البضائع وتوزيعها على المواطنين، حسب بيان سابق للبلدية.

تعليمات لمنع الزحام
وأوضح البيان أن جميع الأنشطة التجارية سيسمح بها خلال ساعات رفع الحظر، عدا المقاهي والمطاعم وصالات الألعاب الترفيهية والصالات الرياضية وصالات الحلاقة.

كما وجهت البلدية بتقليل عدد الأشخاص داخل النشاط التجاري، وتوفير معقمات اليدين وتطهير سيارات التسوق والسلال، والمحافظة على نظافة الأسطح والأرضيات والتهوية الجيدة للنشاط التجاري.

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