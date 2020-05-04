«بركان الغضب» تعلن تدمير 5 آليات عسكرية في مشروع الهضبة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مايو 2020, 09:49 صباحا
شعار عملية «بركان الغضب»، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت عملية «بركان الغضب» تدمير المدفعية الثقيلة خمس آليات عسكرية لقوات القيادة العامة في منطقة مشروع الهضبة بالعاصمة طرابلس.

كما استهدف سلاح الجو التابع لقوات حكومة الوفاق آليات وذخائر في قاعدة الوطية الجوية، حسب بيان العملية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين. ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من المعلومات من مصدر مستقل.

وكان الناطق باسم قوات حكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو أعلن في إيجاز صحفي أمس، عمليات سلاح الجو خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ أغار على آليات عسكرية وأفراد في قاعدة الوطية.

وأشار إلى تدمير آلية عسكرية وثلاث سيارات مصفحة دفع رباعي في منطقة تينيناي جنوب بني وليد، إضافة استهداف سيارة عسكرية «على متنها مرتزقة» في القريات.

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