تقديم وجبات إفطار للعالقين التونسيين بين رأس جدير وأبوكماش

متوعو الهلال الأحمر فرع زوارة أثناء توزيع وجبات الإفطار. (الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي)

قدم فرع جمعية الهلال الأحمر الليبي في زوارة بالتعاون مع النادي الأولمبي للدراجات الكلاسيكية، مساء اليوم الأحد، وجبات إفطار لنحو 70 عالقا تونسيا ما بين أبوكماش وراس جدير غرب البلاد.

وقالت الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذه الخطوة تأتي تقديرا لظروف التي يمر بها عدد من العالقين من الجالية التونسية بالمنطقة ما بين راس جدير وأبو كماش والمقدر عددهم حوالي 70 شخصا.

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وأغلقت تونس حدوها مع ليبيا في مارس الماضي ضمن إجراءاتها الاحترازية لاحتواء انتشار فيروس «كورونا المستجد» (كوفيد-19). كما تخضع البلاد لحظر تجول ليلي.

لكن في 21 أبريل، عاد مئات التونسيين العالقين في ليبيا لأسابيع بسبب الظروف الناتجة عن الحرب وفيروس «كورونا المستجد» إلى ديارهم، بعد مرورهم عبر معبر رأس اجدير الحدودي بين البلدين، بحسب ما أكّدت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة.