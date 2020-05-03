عماري يشدد على ضرورة إطلاق المنصة التعليمية قبل منتصف مايو الجاري

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 مايو 2020, 10:06 مساء
اجتماع عماري مع القائمين على مشروع المنصة التعليمية. (وزارة التعليم)

شدد وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق الوطني، محمد عماري، على مسؤولي الوزارة القائمين على مشروع تدشين المنصة التعليمية على ضرورة المتابعة الفنية لكل مراحل التنفيذ والعمل على إطلاق المنصة قبل منتصف مايو الجاري.

جاء ذلك على اجتماع عقده عماري ظهر اليوم الأحد حضره وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام وأمين اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم ومدير مركز التوثيق والمعلومات ومدير مكتب شؤون الوزارة وممثلين عن شركة «ميكروسوفت» في ليبيا.

وقالت وزارة التعليم عبر صفحتها على «فيسبوك»إن الاجتماع خصص لمتابعة الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة الفنية المشكلة من الوزارة لتدشين وإطلاق المنصة التعليمية التي تشرف عليها شركة «ميكروسوفت» في ليبيا.

وأضافت الوزارة أن مدير مركز المعلومات والتوثيق عضو اللجنة المشرفة على مشروع المنصة التعليمية الدكتور يوسف أبوزويدة قدم في الاجتماع عرضاً مرئياً بيّن من خلاله آلية التسجيل في المنصة وكيفية إنشاء فصول افتراضية بها.

وطالب العماري القائمين على المشروع بضرورة تكثيف الظهور الإعلامي عبر وسائل الإعلام المختلفة لتعريف الطلاب بكيفية التسجيل في المنصة وتوضيح الخدمات التي تقدمها وأوجه الاستفادة منها، معتبراً المشروع «بداية الطريق للتأسيس لتعليم إلكتروني حقيقي وفعال» على حد وصفه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تعتزم اتخاذ إجراءات «صارمة ومؤلمة» لمواجهة آثار كورونا
دولى
عقيلة صالح: مجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة علي قلب رجل واحد
ليبيا
السراج يوجه الصديق الكبير ببيع المخصصات الشخصية بالسعر المعتمد للدينار بقيمة 5 ...
ليبيا
4 نصائح من «مكافحة الأمراض» تجنب المكفوفين الإصابة بـ«كورونا»
ليبيا
الرئيس الجزائري يعلن تفاصيل رؤيته لحل الأزمة الليبية
ليبيا
«المحاسبة» يتوقع هبوط الإيرادات إلى ستة مليارات وارتفاع الدولار 100% إذا استمر ...
ليبيا
إقفالات الموانئ تستنزف 92% من الصادرات.. وتساؤلات عن «المحاسبة القانونية»
ليبيا
كوريا الشمالية تنشر صورا لأحدث ظهور لكيم جونغ-أون
دولى
الولايات المتحدة تجيز استخدام عقار رمديسفير لعلاج مرضى «كورونا»
دولى
عقيلة صالح والسفير الأميركي يؤكدان أهمية احترام «العمليات الديمقراطية وتجنب ...
ليبيا
ليبيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا المستجد»
ليبيا
الأغذية الفاسدة في «الإعدام» قبل وصولها إلى أفواه الليبيين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي أسطوانات محرك السيارة وفائدة تواجدها؟