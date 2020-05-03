عماري يشدد على ضرورة إطلاق المنصة التعليمية قبل منتصف مايو الجاري

اجتماع عماري مع القائمين على مشروع المنصة التعليمية. (وزارة التعليم)

شدد وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق الوطني، محمد عماري، على مسؤولي الوزارة القائمين على مشروع تدشين المنصة التعليمية على ضرورة المتابعة الفنية لكل مراحل التنفيذ والعمل على إطلاق المنصة قبل منتصف مايو الجاري.

جاء ذلك على اجتماع عقده عماري ظهر اليوم الأحد حضره وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام وأمين اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم ومدير مركز التوثيق والمعلومات ومدير مكتب شؤون الوزارة وممثلين عن شركة «ميكروسوفت» في ليبيا.

وقالت وزارة التعليم عبر صفحتها على «فيسبوك»إن الاجتماع خصص لمتابعة الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة الفنية المشكلة من الوزارة لتدشين وإطلاق المنصة التعليمية التي تشرف عليها شركة «ميكروسوفت» في ليبيا.

وأضافت الوزارة أن مدير مركز المعلومات والتوثيق عضو اللجنة المشرفة على مشروع المنصة التعليمية الدكتور يوسف أبوزويدة قدم في الاجتماع عرضاً مرئياً بيّن من خلاله آلية التسجيل في المنصة وكيفية إنشاء فصول افتراضية بها.

وطالب العماري القائمين على المشروع بضرورة تكثيف الظهور الإعلامي عبر وسائل الإعلام المختلفة لتعريف الطلاب بكيفية التسجيل في المنصة وتوضيح الخدمات التي تقدمها وأوجه الاستفادة منها، معتبراً المشروع «بداية الطريق للتأسيس لتعليم إلكتروني حقيقي وفعال» على حد وصفه.