«موديز» تخفض النظرة المستقبلية للسعودية من «مستقرة» إلى «سلبية»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 مايو 2020, 03:02 مساء
شرح صورة: شعار وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية. (أرشيفية: رويترز)

خفضت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية للسعودية من «مستقرة» إلى «سلبية»، قائلة إن انهيار أسعار النفط زاد من المخاطر المالية على الدولة الخليجية.

لكن الوكالة قالت في بيان أمس الجمعة، إن التصنيف الائتماني السيادي عند «‭‭A1‬‬»، مشيرة إلى الميزانية العمومية للحكومة «التي لا تزال قوية نسبيا رغم حدوث تراجع»، ومستويات دين معتدلة ومصدات متينة على الصعيد المالي وعلى صعيد السيولة الخارجية، حسب ما نقلت وكالة «رويترز».

وأمس السبت، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن السعودية ستتخذ إجراءات صارمة ومؤلمة للتعامل مع آثار فيروس كورونا، مشيرا إلى  ضرورة «خفض مصروفات الميزانية بشدة».

وأضاف أن أثر الفيروس على المالية العامة السعودية سيظهر اعتبارا من الربع الثاني من العام، حسب ما نقلت وكالة «رويترز» وقال الجدعان «المالية السعودية تحتاج إلى ضبط أكبر والطريق أمامنا طويل»، موضحا أن أحد الإجراءات هي إبطاء تنفيذ بعض المشروعات الحكومية ومنها مشروعات ضخمة لتقليل الإنفاق.

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