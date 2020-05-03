موظفو «الخدمات العامة» في طرابلس يحتحجون على تأخر المرتبات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 مايو 2020, 12:45 مساء
جانب من احتجاج العاملين في شركة الخدمات العامة بطرابلس على تأخر المرتبات. (الإنترنت)

أعلنت شركة الخدمات العامة في طرابلس، اليوم الأحد، قيام عدد من العاملين بالشركة بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق للمطالبة بصرف مرتباتهم المتأخرة لمدة 4 أشهر.

وطالب العمال بحقوقهم، وأبدوا تعجبهم من الإضرار بهم «في كل مناسبة بعكس موظفي الشركات الأخرى»، مضيفين أن « الصبر والتحمل على تقصير بعض الجهات لم يأتي بجديد»، حسب صفحة للشركة في طرابلس على موقع «فيسبوك».

وأوضحت أن المرتبات المتأخرة تخص شهور: يناير وفبراير ومارس فضلا عن راتب شهر نوفمبر، مؤكدة أن العمال يؤدون وظائفهم في «في ظل ظروف صعبة».

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