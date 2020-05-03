«الأرصاد» يحذر من الرياح على ساحل درنة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية قوية على ساحل درنة تصل سرعتها إلى 25 عقدة، بداية من الحادية عشرة صباح اليوم الأحد إلى الخامسة مساء.

وفيما يخص حالة الطقس على ميناء طرابلس، أوضح المركز أن السماء ستكون صافية مع احتمالية ظهور بعض السحب، والرياح تتراوح سرعتها بين 5 و10 عقد، وارتفاع الموج بين 0.25 و0.75 مترا، فيما سيكون الموج خفيفا، والرؤية جيدة، ودرجة حرارة سطح البحر 19 درجة.

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أما ميناء بنغازي، فستكون السحب قليلة، وسرعة الرياح بين 5 و15 عقدة، وارتفاع الموج يصل إلى 1.25 متر، والموج خفيف، والرؤية جيدة، ودرجة حرارة سطح البحر 19 درجة.