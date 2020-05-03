إغلاق مصنع عصير لمخالفته الشروط الصحية في عرادة بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 مايو 2020, 11:11 صباحا
شعار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية. (الإنترنت)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية، اليوم الأحد، إغلاق مصنع لتعبئة العصير في منطقة عرادة بطرابلس، لعدم اهتمامه بالنظافة، أو الطرق السليمة لتحضير وتعبئة العصير، ومخالفته الاشتراطات القياسية الصحية، وذلك قبل توزيع العبوات التي ينتجها المصنع على المحال التجارية والأسواق.

وأكد المركز أن مفتشيه برفقة الجهات الضبطية عثروا على مشاهد صادمة في مصنع «شجرة ليبيا»، ولاحظوا وجود غش تجاري بإلصاق «استيكر» بتاريخ صلاحية حديث على العبوات القديمة منتهية الصلاحية، محذرا من اتباع مثل هذه التصرفات في أي منشأة غذائية، ومتوعدا «كل من تسول له نفسه بالمتاجرة بأمننا الغذائي و الدوائي».

وأوضح المركز أن فلاتر المياه في المصنع لم يتم تنظيفها منذ فترة طويلة، كما أن المسؤولين عن المصنع يجلبون شبابا من الشارع للعمل باليومية، ويقومون بتعبئة العصير بطريقة غير صالحة للاستهلاك وغير آمنة وغير نظيفة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

4 نصائح من «مكافحة الأمراض» تجنب المكفوفين الإصابة بـ«كورونا»
ليبيا
ارتفاع قياسي للإصابات بفيروس «كورونا» في السعودية.. 1362 حالة خلال 24 ساعة
عربى
كوريا الشمالية تنشر صورا لأحدث ظهور لكيم جونغ-أون
دولى
الولايات المتحدة تجيز استخدام عقار رمديسفير لعلاج مرضى «كورونا»
دولى
عقيلة صالح والسفير الأميركي يؤكدان أهمية احترام «العمليات الديمقراطية وتجنب ...
ليبيا
ليبيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا المستجد»
ليبيا
الأغذية الفاسدة في «الإعدام» قبل وصولها إلى أفواه الليبيين
ليبيا
جريدة «الوسط»: المشير يفجر «قنبلة» التفويض
ليبيا
ترامب يربط انتشار «كورونا» بمختبر صيني ويتوعد بفرض رسوم على بكين
دولى
الخارجية الإماراتية: نتمسك بالحل السياسي في ليبيا عبر مسار مؤتمر برلين
ليبيا
بيان العبيدات والمرابطين يتجاهل «التفويض» ويؤكد أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي ...
ليبيا
مسؤولون بـ«أفريكوم»: الوجود الروسي في ليبيا أخطر من «داعش»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أهمية تنظيف الأسنان في مواجهة «كورونا»