إغلاق مصنع عصير لمخالفته الشروط الصحية في عرادة بطرابلس

شعار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية. (الإنترنت)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية، اليوم الأحد، إغلاق مصنع لتعبئة العصير في منطقة عرادة بطرابلس، لعدم اهتمامه بالنظافة، أو الطرق السليمة لتحضير وتعبئة العصير، ومخالفته الاشتراطات القياسية الصحية، وذلك قبل توزيع العبوات التي ينتجها المصنع على المحال التجارية والأسواق.

وأكد المركز أن مفتشيه برفقة الجهات الضبطية عثروا على مشاهد صادمة في مصنع «شجرة ليبيا»، ولاحظوا وجود غش تجاري بإلصاق «استيكر» بتاريخ صلاحية حديث على العبوات القديمة منتهية الصلاحية، محذرا من اتباع مثل هذه التصرفات في أي منشأة غذائية، ومتوعدا «كل من تسول له نفسه بالمتاجرة بأمننا الغذائي و الدوائي».

وأوضح المركز أن فلاتر المياه في المصنع لم يتم تنظيفها منذ فترة طويلة، كما أن المسؤولين عن المصنع يجلبون شبابا من الشارع للعمل باليومية، ويقومون بتعبئة العصير بطريقة غير صالحة للاستهلاك وغير آمنة وغير نظيفة.