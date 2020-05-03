بلدية طرابلس المركز تعلن إطلاق خدمة مصرفية لتقليل الازدحام

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 مايو 2020, 09:19 صباحا
شعار بلدية طرابلس المركز (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت بلدية طرابلس المركز إطلاق منظومة لتنظيم مواعيد لزبائن المصرف عن طريق إرسال رسالة نصية لرقم خاص بالخدمة، لتقليل الازدحام والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى «تحديد موعد الحضور للمصرف وتسلم المرتب (السيولة النقدية) عقب إرسال الرسالة، ودون الوقوف في الطوابير والانتظار لفترات طويلة.

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ونوهت إلى أن هذا الحل «من ضمن الحلول التي تمت دراستها لتقديم خدمات للمواطنين دون اللجوء للازدحام والتجمعات وخاصة في المصارف». ولفتت إلى «الاتفاق مع وكالة حروف الإبداعية لتصميم منظومة خاصة لإدارة وتنظيم الخدمات المصرفية وبالتعاون مع مصرف الجمهورية، على أن يتم تعميمها على باقي المصارف فيما بعد».

ومع استمرار الإجراءات الاحترازية بمختلف مؤسسات البلاد لمجابهة فيروس «كورونا»، استقرت الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس عند 63 حالة حتى يوم أمس، بينها ثلاث وفيات، فيما تعافى 22 شخصا من الفيروس، وبلغ عدد العينات التي فُحصت 2007.

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