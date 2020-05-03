وصول 2500 أسطوانة غاز طهى إلى بلدية سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 03 مايو 2020, 01:11 صباحا
اسطوانات في أحد مستودعات الغاز في ليبيا. (أرشيفية - الإنترنت)

وصلت إلى بلدية سرت، خمس شاحنات محملة بـ2500 أسطوانة غاز الطهى من المنطقة الشرقية، بإشراف لجنة مكلفة من مراقبة الاقتصاد بالبلدية.

وقال مدير إدارة الاعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الإميل، إلى «بوابة الوسط»، إن الشحنة التي وصلت الليلة الماضية، تم تخصيصها لخمس مواقع في سرت وضواحيها منها محلات الغربيات والسواوة وسرت المركز والرباط.

وأوضح الإميل، أن آلية التوزيع كانت وفق خطة وضعتها مراقبة الاقتصاد بسرت عن طريق الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، بحيث يحق لكل أسرة إسطوانة واحدة فقط، مضيفا أن سعر البيع عشرة دنانير.

تجدر الإشارة إلى أن سعر إسطوانة الغاز بالسوق السوداء وصل إلى ستين دينارا، فى غياب القانون والحرس البلدى لمراقبة السماسرة والخارجين على القانون.

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