«الأعلى للدولة» يبحث آخر التطورات العسكرية في ترهونة وسبل تخفيف معاناة المواطن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 مايو 2020, 11:55 مساء
اجتماع المجلس الأعلى للدولة, 2 مايو 2020. (صفحة المجلس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك)

بحث المجلس الأعلى للدولة، اليوم آخر التطورات العسكرية خاصة في محيط ترهونة، و«الاستعدادات لاستكمال تحرير الوطن بكامله».

ويشهد محيط مدينة ترهونة مواجهات واشتباكات ضارية منذ منتصف شهر أبريل الماضي، عندما توجهت قوات حكومة الوفاق نحو المدينة التي تبعد عن جنوب العاصمة بنحو 80 كلم.

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وتواصل قوات حكومة الوفاق هجوما متعدد المحاور باتجاه المدينة، وسبقته بإسقاط منشورات باللغتين العربية والروسية، تدعو الأهالي إلى أن يلزموا بيوتهم ويبتعدوا عن أماكن وجود «المسلحين».

وبحسب بيان المجلس الأعلى للدولة اليوم، فإن الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، ناقش أيضا آخر التطورات السياسية، وأكد المجتمعون «التمسك بالثوابت التي قررها المجلس بخصوص استئناف الحوار واستكمال الاستحقاقات المطلوبة لإنهاء المرحلة الانتقالية».

وأضاف البيان أن اللقاء ناقش الوضع الاقتصادي في البلاد وسبل تخفيف معاناة المواطن في الأزمة الراهنة، التي زاد من حدتها إقفال حقول وموانئ تصدير النفط.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى الوضع الصحي في ليبيا ومستجدات جائحة فيروس كورونا والإجراءات المتخذة بشأنها.

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