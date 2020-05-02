الرابطة الوطنية لدعم الشباب سبها تطلق «إفطار صائم» لدعم العمالة والأسر الفقيرة

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | السبت 02 مايو 2020, 10:28 مساء
جانب من حملة «إفطار صائم»، (بوابة الوسط)

تستمر هذه الأيام بمدينة سبها حملة «إفطار صائم»، التي تنظمها الرابطة الوطنية لدعم الشباب سبها.

وقال التائب حسن أحد أعضاء الرابطة لـ«بوابة الوسط»، إن الحملة تهدف إلى إفطار المئات من العمالة الوافدة، إلى جانب توزيع سلة غذائية للأسر المحتاجة في الشهر الكريم، بعدما زادت أزمة «كورونا» من معاناة العمالية اليومية وكذلك ارتفاع أسعار السلع ونقص السيولة.

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وأضاف صالح مسعود، أحد أعضاء الرابطة، أن إفطار الصائم يتكون من تمر وماء وخبز وعصير، توزع قبل أذان المغرب، كما تحتوي سلة الغذاء على السلع الأساسية من مكرونة وأرز وسكر ودقيق وطمام معجون.

يشار إلى أن الحملة ضمن الفعاليات والخطة التي وضعتها الرابطة الوطنية لدعم الشباب سبها خلال شهر رمضان الكريم، والتي تسعى لمساعدة الكثيرين من العمالة الوافدة والأسر المحتاجة والأيتام، كما توفر في الوقت نفسه فرصة لأهل الخير والشباب، للمشاركة في الأعمال التطوعية.

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