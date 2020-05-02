الهلال الأحمر يناقش خطة مواجهة «كورونا» في سبها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 مايو 2020, 09:55 مساء
اجتماع مدير الهلال الأحمر سبها مع فريق الدعم النفسي التابع للفرع، 2 مايو 2020. (صفحة الهلال الأحمر على فيسبوك)

ناقش مدير جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع سبها، محمد المبروك أبوخزام، اليوم السبت، مع رئيس وأعضاء فريق الدعم النفسي الاجتماعي التابع للفرع خطة عمل الفريق للتوعية من فيروس «كورونا المستجد» داخل المدينة.

وتطرق الاجتماع، الذي عقد بمكتب مدير جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع سبها، إلى إنجازات فرق الدعم النفسي في مواجهة «كورونا» خلال الفترة الماضية، وذلك حسب بيان منشور على صفحة الهلال الأحمر بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا تجهيز مركز العزل بسبها تمهيدا لافتتاحه

 وطالب مدير فرع الهلال الأحمر في سبها فرق الدعم النفسي بضرورة تنفيذ كامل الخطة، مشددًا على حرصه على تذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطة.

والخميس الماضي، أعلن مدير الخدمات الصحية في سبها، عبدالجليل عبدالله خضري، اقتراب افتتاح مقر العزل النهائي بعد تجهيزه بنحو 100 سرير للحالات المستقرة، و60 سريرا للعناية، منها عشرة أسرة عناية فائقة.

اجتماع مدير الهلال الأحمر سبها مع فريق الدعم النفسي التابع للفرع، 2 مايو 2020. (صفحة الهلال الأحمر على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ارتفاع قياسي للإصابات بفيروس «كورونا» في السعودية.. 1362 حالة خلال 24 ساعة
عربى
بطارية تعمل لأكثر من 1.6 مليون كيلومتر
سيارات
كوريا الشمالية تنشر صورا لأحدث ظهور لكيم جونغ-أون
دولى
الولايات المتحدة تجيز استخدام عقار رمديسفير لعلاج مرضى «كورونا»
دولى
مصر تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات «كورونا» وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 406
عربى
في مثل هذا اليوم رحل الكشاف الخلوق عبدالحميد عمران
ثقافة وفن
ترامب يربط انتشار «كورونا» بمختبر صيني ويتوعد بفرض رسوم على بكين
دولى
الخارجية الإماراتية: نتمسك بالحل السياسي في ليبيا عبر مسار مؤتمر برلين
ليبيا
عقيلة صالح: لا خلاف مع حفتر.. ومبادرتي تستند إلى الأعراف الاجتماعية
ليبيا
بيان العبيدات والمرابطين يتجاهل «التفويض» ويؤكد أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي ...
ليبيا
«هيومن رايتس» تطالب الإمارات بتعويض ضحايا مصنع استهدفته طائراتها في طرابلس
ليبيا
المسماري: انتظروا إعلانا دستوريا توضع بموجبه خارطة طريق للمرحلة المقبلة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أهمية تنظيف الأسنان في مواجهة «كورونا»