الهلال الأحمر يناقش خطة مواجهة «كورونا» في سبها

اجتماع مدير الهلال الأحمر سبها مع فريق الدعم النفسي التابع للفرع، 2 مايو 2020. (صفحة الهلال الأحمر على فيسبوك)

ناقش مدير جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع سبها، محمد المبروك أبوخزام، اليوم السبت، مع رئيس وأعضاء فريق الدعم النفسي الاجتماعي التابع للفرع خطة عمل الفريق للتوعية من فيروس «كورونا المستجد» داخل المدينة.

وتطرق الاجتماع، الذي عقد بمكتب مدير جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع سبها، إلى إنجازات فرق الدعم النفسي في مواجهة «كورونا» خلال الفترة الماضية، وذلك حسب بيان منشور على صفحة الهلال الأحمر بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وطالب مدير فرع الهلال الأحمر في سبها فرق الدعم النفسي بضرورة تنفيذ كامل الخطة، مشددًا على حرصه على تذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطة.

والخميس الماضي، أعلن مدير الخدمات الصحية في سبها، عبدالجليل عبدالله خضري، اقتراب افتتاح مقر العزل النهائي بعد تجهيزه بنحو 100 سرير للحالات المستقرة، و60 سريرا للعناية، منها عشرة أسرة عناية فائقة.

اجتماع مدير الهلال الأحمر سبها مع فريق الدعم النفسي التابع للفرع، 2 مايو 2020. (صفحة الهلال الأحمر على فيسبوك)