برنامج تدريبي لمكافحة عدوى المستشفيات في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 مايو 2020, 08:49 مساء
مقر مستشفى ابن سينا التعليمي في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

تنطلق في التاسعة من صباح غد الأحد، أولى محاضرات البرنامج التدريبي المخصص لمكافحة عدوى المستشفيات وتأهيل الكوادر الطبية بكل المؤسسات الصحية العاملة بمدينة سرت.

وتعقد المحاضرة بقاعة الاجتماعات بمستشفى ابن سينا التعليمى في سرت، تحت عنوان «عدوى المستشفيات ودور اختصاصي مكافحة ومنع العدوى والترصد الوبائي»، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي لمستشفى ابن سينا بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى أن المحاضرة يلقيها استشاري مكافحة ومنع العدوى ومقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، الدكتور علاء الدين علي الصلابي، لافتًا إلى أن الدعوة عامة لكل العناصر الطبية بمدينة سرت في القطاعين العام والخاص.

وأطلقت إدارة مستشفى ابن سينا التعليمي سرت هذا البرنامج التدريبي بالتنسيق مع مكتب الجودة وإدارة الخدمات الطبية، ووجهت الدعوة لجميع العناصر الطبية العاملة في مدينة سرت سواء بمجمع عيادات سرت أو مراكز الأسنان أو المستوصفات وغيرها.

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