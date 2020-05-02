4 نصائح من «مكافحة الأمراض» تجنب المكفوفين الإصابة بـ«كورونا»

شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

خصص المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، نشرة توعوية للمكفوفين قدم لهم خلالها أربع نصائح تجنبهم الإصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وأوصى المركز في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، المكفوفين بتجنب لمس الأسطح المحيطة، حيث تكون مصدرًا لنشر عدوى الفيروس، كما طالبهم بتعقيم اليدين فورًا إذا ما اقتضت الضرورة لمس بعض الأسطح.

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كما طالب المركز المكفوفين بضرورة تجنب وضع عصاهم في متناول يد أي شخص، علاوة على ضرورة تجنب المطبوعات بطريقة بريل.

ويحرص مركز مكافحة الأمراض بصورة دورية على نشر مجموعة من النصائح لمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص سبل الوقاية من جائحة «كورونا المستجد».

يشار إلى أن الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في ليبيا وصلت إلى 63 حالة بينها ثلاث حالات وفاة إلى جانب تعافي 22 شخصًا من الفيروس.