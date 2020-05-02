«أمن اجدابيا» تطالب مواطني المدينة وضواحيها بالتواصل معها لإعداد كشوف العالقين بمصر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 مايو 2020, 06:15 مساء
جانب من عودة دفعة من عالقي أبناء مدينة شحات في مصر، 30 يناير 2020. (مديرية أمن شحات)

طالبت مديرية أمن اجدابيا، اليوم السبت، سكان المدينة وضواحيها من بلديتي البيضان والزويتينة، والعالقين خارج البلاد، أو حتى ذويهم في ليبيا، بضرورة التواصل مع قسم العلاقات العامة التابع لها لإعداد الكشف النهائي الخاص بالعالقين من أبناء المدينة وضواحيها بجمهورية مصر العربية.

وقالت مديرية الأمن في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن دعوتها تأتي لـ«دواعي الضرورة»، وتهدف إلى عدم إسقاط أية أسماء من الكشف النهائي، وجلب كل مواطني المدينة وضواحيها العالقين في مصر.

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ويتوالى وصول العالقين في مصر إلى ليبيا، حيث أعلن مدير إدارة الخدمات الصحية طبرق، عضو اللجنة الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا»، عبدالمنعم أسويكر، الأحد الماضي، وصول أكثر من 400 مواطن ليبي من العالقين بمصر، كما أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الثلاثاء الماضي، وصول دفعة جديدة من المواطنين العالقين في مصر.

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