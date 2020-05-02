صنع الله: قافلة مساعدات تتجه إلى الكفرة خلال يومين وأخرى تصل مناطق الجبل قريبا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 مايو 2020, 04:15 مساء
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، (أرشيفية: صفحة المؤسسة على فيسبوك)

كشف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، السبت، عن تسيير عدة قوافل لمساعدة المناطق الواقعة في نطاق عمليات مؤسسة النفط لتخفيف العبء عن أهلها، ومنها قافلة تتجه خلال اليومين المقبلين لمناطق الكفرة، إلى جانب وصول قافلة أخرى لمناطق الجبل وباطن الجبل خلال الأيام المقبلة.

وأوضح صنع الله في بيان لمناسبة عيد العمال أن تلك المساعدات تأتي بعدما تمكنت إدارة التنمية المستدامة التابعة لمؤسسة النفط من التواصل مع شركائها للحصول على مساعدات عينية وسريعة، لافتًا إلى تسيير قوافل أخرى لمناطق الجنوب الغربي وبلدية الزاوية ومدن المنطقة الشرقية ومناطق الواحات.

اقرأ أيضا صنع الله: المرتبات توقفت 5 أشهر في شركات نفطية بسبب إقفال الحقول

وشدد رئيس مؤسسة النفط على عمل المؤسسة على مساعدة كل المناطق الواقعة في نطاق عملياتها لـ«تخفيف العبء عن الليبيين»، منوهًا بجهود عمال المؤسسة خلال العام الماضي رغم ما تعرضوا له من أذى.

وبخصوص ملف مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، شدد صنع الله على تمكن مؤسسة النفط وشركاتها من اتخاذ إجراءات احترازية «غير مسبوقة» لمواجهة الوباء وضمان سلامة العاملين.

وفي كلمته، تحدث صنع الله كذلك عن مشكلات واجهت مؤسسة النفط وشركاتها؛ جراء قفل حقولها ومنشآتها منذ يناير الماضي، كاشفًا عن توقف مرتبات بعض الشركات التابعة للمؤسسة لمدة خمسة أشهر. إلى جانب ذلك أوضح صنع الله أن خطة التقشف وتقليص الميزانيات التي تبنتها حكومة الوفاق أثرت على الميزانيات المخصصة لمؤسسة النفط «وبالتالي تأثرت مظاهر الحياة المعتادة في القطاع وتوقفت الكثير من المزايا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كوريا الشمالية تنشر صورا لأحدث ظهور لكيم جونغ-أون
دولى
الولايات المتحدة تجيز استخدام عقار رمديسفير لعلاج مرضى «كورونا»
دولى
مصر تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات «كورونا» وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 406
عربى
في مثل هذا اليوم رحل الكشاف الخلوق عبدالحميد عمران
ثقافة وفن
عيد عمال غير مسبوق في العالم في أجواء العزل بسبب «كورونا»
دولى
أسبوع اضطراب النفط.. ومزيد الألم في الطريق
اقتصاد
أسعار النفط تواصل ارتفاعها مع بدء تطبيق اتفاق خفض الإنتاج
اقتصاد
ترامب يربط انتشار «كورونا» بمختبر صيني ويتوعد بفرض رسوم على بكين
دولى
مارينو دي روزا.. قصة طبيب إيطالي فقد 150 من زملائه في مواجهة «كورونا»
دولى
الخارجية الإماراتية: نتمسك بالحل السياسي في ليبيا عبر مسار مؤتمر برلين
ليبيا
عقيلة صالح: لا خلاف مع حفتر.. ومبادرتي تستند إلى الأعراف الاجتماعية
ليبيا
إيلون ماسك يصف تمديد إجراءات الإغلاق بـ«الفاشية»
منوعات
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أهمية تنظيف الأسنان في مواجهة «كورونا»