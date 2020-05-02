صنع الله: المرتبات توقفت 5 أشهر في شركات نفطية بسبب إقفال الحقول

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 مايو 2020, 03:09 مساء
رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إن المرتبات الخاصة بعدد من الشركات التابعة للمؤسسة توقفت لمدة خمسة أشهر، بسبب وقف إنتاج الحقول.

وأوضح في تصريحات لمناسبة عيد العمال، أن الشركات المعنية، هي التي تعمل بالأسلوب التجاري، مثل: «الوطنية للحفر»، وشركة التموين، و«الجوف للتنقية»، وشركة «شمال أفريقيا للاستكشاف»، و«الليبية النرويجية للأسمدة»، حسبما نشر الموقع الرسمي لمؤسسة النفط، اليوم السبت.

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وأشار صنع الله إلى استحداث طرق جديدة للتعامل مع سفن تفريق الوقود والسفن التجارية «من أجل حماية العمال، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني والهيئة العامة للمواني».

وأكد أن خطة التقشف وتقليص الميزانيات التي تبنتها حكومة الوفاق أثرت على الميزانيات المخصصة لمؤسسة النفط «وبالتالي تأثرت مظاهر الحياة المعتادة في القطاع وتوقفت الكثير من المزايا».

وأضاف، مخاطبا العمال في المؤسسة: «حقوقكم محفوظة والإجراءات التقشفية ماهي إلا سحابة صيف ستنجلي بمجرد عودة الإنتاج».

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