مركز مكافحة الأمراض يتسلم عينات 58 شخصا ويؤكد خلوهم من فيروس «كورونا»

مقر مركز مكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، تسلم المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز 58 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، ثبت خلوها جميعا من الفيروس.

وأوضح المركز أنه عقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس «كورونا»، مشيرا إلى أنه من بين العينات السالبة، أربع حالات تماثلت للشفاء «حالة أساسية، وثلاثة مخالطين».

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وبهذا الإعلان تستقر الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في ليبيا عند 63 حالة، بينها ثلاث وفيات، فيما تعافى 18 شخصًا من الفيروس، وبلغ عدد العينات التي فُحصت 1949.