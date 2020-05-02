مركز الأرصاد الجوية يحذر من الرياح على ساحل درنة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 مايو 2020, 01:22 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية قوية تصل سرعتها إلى 25 عقدة، على ساحل درنة، بداية من الخامسة مساء اليوم السبت إلى الحادية عشر مساء.

وبخصوص حالة الطقس في الموانئ، فإن السماء ستكون صافية في ميناء طرابلس، وقد ظهر بعض السحب، وسرعة الرياح تتفاوت بين 5 و10 عقدات، ولا يتجاوز ارتفاع الموج نصف متر، فيما يكون الموج هادئ إلى خفيف، ودرجة حرارة سطح البحر 19 درجة، والرؤية جيدة. والأمر ذاته بالنسبة لميناء زوارة، مع اختلاف في كون الموج هادئ فقط.

أما في ميناء بنغازي فستكون السماء قليلة السحب، وسرعة الرياح بين 10 و15 عقدة، وارتفاع الموج بين متر و1.25 متر، والموج خفيف، والرؤية جيدة، ودرجة حرارة سطح البحر 19 درجة.

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وكان المركز توقع أن يسود طقس ربيعي معتدل ومستقر علي أغلب مناطق ليبيا اليوم السبت، نتيجة امتداد لمرتفع جوي حيث تكون الأجواء صافية والشمس ساطعة في معظم الأوقات والرياح خفيفة إلى معتدلة على أغلب المناطق.

كما توقع أن تكون درجات الحرارة القصوى معتدلة نسبيا، وتتراوح  اليوم مابين 22 و29 درجة على أغلب مناطق الشمال بينما تكون ما بين 30 و36 على مناطق الدواخل (الوسط والجنوب). 

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت على الموانئ المختلفة. (مركز الأرصاد الجوية)
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