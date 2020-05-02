«المحاسبة» يتوقع هبوط الإيرادات إلى ستة مليارات وارتفاع الدولار 100% إذا استمر إقفال النفط

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 مايو 2020, 12:54 مساء

قدر ديوان المحاسبة إيرادات النفط بستة مليارات دولار في نهاية العام الجاري، إذا ما استمر إقفال الموانئ والحقول النفطية، وذلك مقابل 31 مليار دولار إيرادات محققة في العام 2019.

وتوقع الديوان في فيديو بثه مكتب الإعلام أن يؤدي استمرار إقفالات النفط إلى تدهور سعر صرف الدينار أمام الدولار في السوق الموازية، لتقفز العملة الأميركية بنسبة 100% من 3.6 دينار إلى 6.3 دينار بنهاية العام، حسب ما جاء في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار إلى تأثيرات ذلك على احتياطي المصرف المركزي من النقد الأجنبي، الذي قدر أن يهبط من 63 مليار دولار إلى 50 مليار دولار خلال الفترة نفسها، وأضاف أنه قد يتم فقدان بعض آبار النفط بصورة نهائية نتيجة انخفاض الضغط بتلك الآبار. 

اقرأ أيضا: إقفالات الموانئ تستنزف 92% من الصادرات

الأمر نفسه نبه إليه أكثر من مرة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، إذ قال في آخر بيان صادر عن المؤسسة إن «التآكل الناجم عن النفط الراكد والمياه المالحة داخل الأنابيب سيؤديان إلى أضرار مادية كبيرة، مما سيكلفنا الملايين لإصلاحها بعد نهاية الأزمة»، وحذر من أن «الانخفاض في الإيرادات سيؤدي إلى تأخير الاستثمارات الحكومية في الخدمات العامة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كوريا الشمالية تنشر صورا لأحدث ظهور لكيم جونغ-أون
دولى
الولايات المتحدة تجيز استخدام عقار رمديسفير لعلاج مرضى «كورونا»
دولى
مصر تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات «كورونا» وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 406
عربى
في مثل هذا اليوم رحل الكشاف الخلوق عبدالحميد عمران
ثقافة وفن
عيد عمال غير مسبوق في العالم في أجواء العزل بسبب «كورونا»
دولى
أسبوع اضطراب النفط.. ومزيد الألم في الطريق
اقتصاد
أسعار النفط تواصل ارتفاعها مع بدء تطبيق اتفاق خفض الإنتاج
اقتصاد
ترامب يربط انتشار «كورونا» بمختبر صيني ويتوعد بفرض رسوم على بكين
دولى
مارينو دي روزا.. قصة طبيب إيطالي فقد 150 من زملائه في مواجهة «كورونا»
دولى
الخارجية الإماراتية: نتمسك بالحل السياسي في ليبيا عبر مسار مؤتمر برلين
ليبيا
عقيلة صالح: لا خلاف مع حفتر.. ومبادرتي تستند إلى الأعراف الاجتماعية
ليبيا
إيلون ماسك يصف تمديد إجراءات الإغلاق بـ«الفاشية»
منوعات
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كوفيد-19» يضرب أعضاء أخرى غير الجهاز التنفسي