«المحاسبة» يتوقع هبوط الإيرادات إلى ستة مليارات وارتفاع الدولار 100% إذا استمر إقفال النفط

قدر ديوان المحاسبة إيرادات النفط بستة مليارات دولار في نهاية العام الجاري، إذا ما استمر إقفال الموانئ والحقول النفطية، وذلك مقابل 31 مليار دولار إيرادات محققة في العام 2019.

وتوقع الديوان في فيديو بثه مكتب الإعلام أن يؤدي استمرار إقفالات النفط إلى تدهور سعر صرف الدينار أمام الدولار في السوق الموازية، لتقفز العملة الأميركية بنسبة 100% من 3.6 دينار إلى 6.3 دينار بنهاية العام، حسب ما جاء في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار إلى تأثيرات ذلك على احتياطي المصرف المركزي من النقد الأجنبي، الذي قدر أن يهبط من 63 مليار دولار إلى 50 مليار دولار خلال الفترة نفسها، وأضاف أنه قد يتم فقدان بعض آبار النفط بصورة نهائية نتيجة انخفاض الضغط بتلك الآبار.

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الأمر نفسه نبه إليه أكثر من مرة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، إذ قال في آخر بيان صادر عن المؤسسة إن «التآكل الناجم عن النفط الراكد والمياه المالحة داخل الأنابيب سيؤديان إلى أضرار مادية كبيرة، مما سيكلفنا الملايين لإصلاحها بعد نهاية الأزمة»، وحذر من أن «الانخفاض في الإيرادات سيؤدي إلى تأخير الاستثمارات الحكومية في الخدمات العامة».