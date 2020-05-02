باشاغا يبحث مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي آخر مستجدات الوضع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 مايو 2020, 01:59 صباحا
المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا. (الإنترنت)

بحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، أول من أمس الخميس، مع عدد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي آخر المستجدات حول الوضع في ليبيا.

وبحسب بيان لوزير الداخلية على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم، بحث اللقاء الذي عقد عبر خدمة التقنية المرئية، «التقدمات التي حققها الجيش الليبي بحكومة الوفاق» في حرب العاصمة.

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وأوضح البيان أن اللقاء مع عدد من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي في الوزارات الخارجية للدول الأعضاء، بناءً على دعوة من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ECFR.

 

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