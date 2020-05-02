مندوبا ليبيا وأمريكا لدى الأمم المتحدة يبحثان تداعيات قصف الأحياء السكنية في طرابلس

مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدي الأمم المتحدة كيلي كرافت ومندوب ليبيا طاهر السني، (الإنترنت)

بحث مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني، مع مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية السفيرة كيلي كرافت، تداعيات «الهجوم على طرابلس وضواحيها خاصة في الآونة الأخيرة» وسبل وقف ما يتعرض له المدنيون من «قتل ونزوح بسبب القصف للأحياء السكنية والمرافق الصحية في وقت يواجه فيه العالم جائحة كورونا».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين المندوبين وفق بيان للبعثة الليبية في الأمم المتحدة الجمعة.

وبحسب البيان، أكدت مندوبة الولايات المتحدة رفض واشنطن لـ«المواقف الأحادية لمحاولة فرض الحلول بقوة السلاح»، وضرورة احترام المسار الديمقراطي السلمي وأنه لا وجود لحلول عسكرية.

من جانبه أثنى السني على دور الولايات المتحدة «المهم والفاعل الساعي إلى ايجاد حلول سلمية للأزمة الليبية»، والعلاقات المتميزة والاستراتيجية بين البلدين بالأخص في مكافحة الإرهاب وضرب بؤره على مدار السنوات الماضية وحتى الآن.

وشدد السني على أهمية الوقوف بحزم ضد «مرتكبي الانتهاكات وجرائم الحرب ومحاسبتهم ومن يدعمهم»، مؤكداً أن هذه العمليات مستمرة وممنهجة، لذلك فإن «الجيش الليبي وقواته المساندة ستستمر في حقها المشروع للدفاع عن المدنيين وضرب بؤر التهديد أينما وجدت».