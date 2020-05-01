مدير أمن طرابلس يبحث آخر الاستعدادات لاستقبال المواطنين العالقين بتونس

مدير أمن طرابلس مع رؤساء لجان مكافحة فيروس كورونا بالمراكز, 1 مايو 2020. (داخلية الوفاق)

بحث مدير أمن طرابلس رؤساء لجان مكافحة فيروس كورونا بمراكز «جادو, الرحيبات, الحرابة, الجوش, تندميرة, كاباو, تملوشايت, المجابرة , طمزين, شكشوك»، الاستعداد لاستقبال المواطنين العالقين بتونس بعد صدور تعليمات اللجنة العليا لمكافحة الفيروس بتحديد موعد دخولهم إلى أرض الوطن.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، فإن فقد تم اتخاد الإجراءات ووضع الخطة الامنية بالخصوص وتأمين دخولهم وتفعيل وإقامة نقاط أثناء دخولهم بالطرق الصحية وبالتعاون مع الجهات الصحية ولجان الأزمة من خلال تسخير الإمكانيات المتاحة.

حضر الاجتماع مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية ومساعد مدير الأمن للشؤون العامة, ورئيس قسم البحث الجنائي, ورؤساء الأقسام بالمديرية, ورئيس مكتب هيئة السلامة الوطنية فرع جادو.

وطالب مدير الأمن أعضاء اللجان المكلفين بالاستمرار والحرص على تأدية العمل وعدم التهاون والتقصير لمواجهة انتشار هذه الجائحة والحفاظ على الحد الأدنى من الإصابات المسجلة، والمعلن عنها من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأكد الحاضرون أن المرحلة المقبلة هي الأهم والاستعداد لها لاستقبال المواطنين العالقين بدولة تونس.

فيما شدد رئيس قسم هيئة السلامة على استعداد فرع الهيئة للعمل وتوفير ما يتطلب من عمليات التعقيم بالخصوص.