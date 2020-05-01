الخطوط الجوية الليبية تسيِّر رحلات استثنائية لعودة الليبيين العالقين بالخارج

إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية الليبية في مطار معيتيقة، (أرشيفية: صفحة المطار على فيسبوك)

اعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية، أنها ستباشر خلال الأسبوع المقبل تسيير رحلات استثنائية للعودة بالليبيين العالقين بالخارج، في ظل تعليق حركة الطيران من وإلى المطارات الليبية منتصف مارس الماضي بسبب الاحتياطات المفروضة لمجابهة جائحة «كورونا».

وبحسب بيان الشركة اليوم، تأتي هذه الخطوة «إيمانا بدورها في خدمة المواطن والتخفيف من معاناته».

وشددت الشركة على أنها ستعمل في ظل هذه الظروف الصعبة على تأمين العودة للليبيين في الخارج ضمن استراتيجيات ومعايير تتماشى مع الجهوذ المبذولة لمكافحة فيروس «كورونا المستجد».

وأوضحت أنها ستعلن المواعيد وآخر المستجدات حول هذه الرحلات في حينها.