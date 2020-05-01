مجلس الدولة يدرس خطة «الصحة العالمية» لتقديم الدعم في مواجهة «كورونا»

اجتماع لجنة متابعة إجراءات مواجهة «كورونا» التابعة لمجلس الدولة مع مسؤولي منظمة الصحة، 30 أبريل 2020. (مجلس الدولة)

عقدت اللجنة الطبية المشكلة من المجلس الأعلى للدولة لمتابعة الإجراءات المتخذة لمجابهة جائحة «كورونا»، الخميس، اجتماعًا مع مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيث هوف، ومنسقة الطوارئ بالمنظمة، الدكتورة فتحية الشامخ، بمقر المجلس الأعلى للدولة.

وتمحور الاجتماع حول عدة نقاط أهمها الخطة التي وضعتها المنظمة من حيث الدعم الفني كالتدريب والدعم اللوجستي لمواجهة جائحة «كورونا» في ليبيا، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المجلس الأعلى للدولة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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كما تطرق الاجتماع إلى تأثير الحرب على تقديم الخدمات الصحية الأساسية للمواطن، إلى جانب تقييم النظام الصحي الحالي وإعادة بنائه، خصوصا في ضوء ظهور قصور في المنظومة الصحية الليبية، وذلك حسب البيان.