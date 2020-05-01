عودة خدمات الاتصالات إلى بني وليد بعد انقطاع لأكثر من 3 أسابيع

أحد أبراج الاتصالات. (أرشيفية: الإنترنت)

عادت خدمات الاتصالات المقدمة من شركتي المدار الجديد وليبيانا إلى مدينة بني وليد بعد انقطاع دام لأكثر من ثلاثة أسابيع.

وتوقفت الخدمة في بني وليد بعد قطع كابل الألياف الضوئية الخاص بشبكة الاتصالات في مدينة ترهونة.

وأوضح مدير مكتب اتصالات بني وليد الصديق الفقهي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أنه تم ربط مسار اتصالات بني وليد مع المنطقة الجنوبية عبر مدينة الشويرف.

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ورغم عودة الاتصالات إلا أن خدمات الإنترنت ما زالت متوقفة، حسب الفقهي، الذي أشار إلى تذبذب الاتصالات بسبب الضغط على الشبكة.

وتكررت أزمة انقطاع الاتصالات في بني وليد، بسبب المشكلات الفنية التي تتعرض لها جهات تقديم الخدمة، ومنها الأعطال الفنية التي يصعب إصلاحها خلال الفترة الحالية، إضافة إلى مشكلات التزود بالكهرباء.