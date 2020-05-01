أحوال الطقس اليوم: تقلبات جوية وسط البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 مايو 2020, 01:35 مساء
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تعرض مناطق وسط البلاد إلى تقلبات جوية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مع نشاط الرياح المثيرة للأتربة على مناطق الشرق والجنوب الشرقي، بينما تبقى الأجواء معتدلة على غالبية مناطق الشمال.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، تراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على غالبية مناطق الشمال بين 20 و28 درجة مئوية، وبين 30 و35 درجة مئوية على مناطق الوسط والجنوب الغربي، وبين 35 و40 درجة مئوية على مناطق الجنوب الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية تظهر بها بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و31 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و24 درجة مئوية على الساحل والجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العالية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و35 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و40 درجة مئوية ثم تنخفض غدا.

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