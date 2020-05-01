الثني يبحث جاهزية مراكز الحجر الصحي في بنغازي لاستقبال العالقين

لقاء الثني ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، 30 أبريل 2020، (وال بنغازي)

بحث رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، مدى جاهزية مراكز الحجر الصحي في مدينة بنغازي، واستعدادها لاستقبال العالقين بالخارج بعد عودتهم لأرض الوطن،

وناقش خلال اجتماع أمس، الخميس، مع رئيس المجلس التسييري للبلدية صقر بوجواري، آليات القيام بحملة تعقيم ثانية للمدينة، ضمن التدابير الاحترازية والوقائية لمجابهة جائحة فيروس «كورونا المستجد»، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي اليوم الجمعة.

وفي سياق متصل، تناول الثني سير عمل البلدية ومشاريعها، ومستجدات ملف صيانة الكباري بالمدينة، إضافة إلى حملات النظافة العامة بها.

وكانت اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» في سرت قد فتحت أمس ملف الأسر العالقة من أبناء المدينة في مصر، والبالغ عددهم 200 مواطن.

وقالت اللجنة، في بيان، إنها تحتاج إلى ترتيب الحجر الصحي لهم فى عدد من البلديات بالمنطقة الشرقية؛ لأن سرت لا تملك وحدها قدرة استضافتهم لمدة 14 يوما، حيث دعت إلى أن ينسق المجلس التسييري لبلدية سرت مع البلديات الأخرى فيما يتعلق بإيوائهم.