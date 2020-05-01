«بركان الغضب»: استهداف شاحنة وقود وسيارتين مسلحتين

تصاعد عمود دخان من شاحنة نقل وقود محترقة في القرية الشرقية، 1 مايو 2020، (بركان الغضب)

أعلنت عملية «بركان الغضب» استهداف سلاح الجو التابع لقوات حكومة الوفاق شاحنة نقل وقود في منطقة القرية الشرقية، وسيارتين مسلحتين في وادي مرسيط «75 كلم جنوب مزدة»، صباح اليوم الجمعة.

وأشارت إلى أن السيارتين كانتا في طريقهما لإمداد قوات القياد العامة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من المعلومات من مصدر مستقل.

وكان الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، قال إن خمس غارات استهدفت تمركزات أفراد وآليات للقيادة العامة في قاعدة الوطية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، كما أشار إلى قصف رتل آليات مسلحة وأفراد قرب وادي مرسيط في الطريق بين القريات ونسمة عبر سلاح الجو، الذي نفذ ست غارات بالمنطقة.