بلدية سرت تطالب بإزالة الوصلات غير القانونية على مسارات النهر الصناعي

إحدى منظومات النهر الصناعي، (الإنترنت: أرشيفية)

طالبت لجنة متابعة الوصلات غير القانونية على مسارات النهر الصناعي شرق مدينة سرت، الجمعة، أصحاب المزارع المخالفين بضرورة إزالة كل التوصيلات على مسارات النهر قبل مباشرتها عملها ميدانيا.

وحذرت اللجنة المشكلة بقرار رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت المخالفين من تطبيق إجراءات رادعة حالة استمرارهم في استخدام وصلات غير قانونية على منظومة النهر الصناعي بالمزارع شرق المدينة، وذلك حسب بيان منشور على صفحة بلدية سرت بموقع «فيسبوك».

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تجدر الإشارة إلى أن اللجنة مشكلة برئاسة عضو المجلس التسييري لبلدية سرت، عبدالعالي هيبلو، وعضوية مسؤولين ومندوبين عن جهاز استثمار مياه النهر، وموقع سرت بالجهاز التنفيدي للنهر الصناعي، وشركة المياه، والصرف الصحي، والجهات ذات الاختصاص.

وعقدت اللجنة المشكلة اجتماعين ناقشت فيهما المعوقات التي تواجه مشكلة الإمداد المائي بالمنطقة، والمخزون المائي، وملف الوصلات غير الشرعية على خطوط منظومة مسارات النهر الصناعي التي سببت نقص المياه.