عماري زايد يشارك في الاجتماع الوزاري للجنة الاتحاد الأفريقي للتربية والعلوم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 مايو 2020, 12:45 صباحا
وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق، الدكتور محمد عماري زايد،

شارك وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق، الدكتور محمد عماري زايد، اليوم الخميس، في الاجتماعي الوزاري الاستثنائي رفيع المستوي للجنة الفنية المتخصصة للتربية والعلوم والتكنولوجيا التابعة للاتحاد الأفريقي، وذلك بحضور وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بالدول الأفريقية، وأمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة، الدكتور عبدالمنعم أبولائحة

وتطرق الاجتماع إلى مراجعة واعتماد الخطة الأفريقية للتربية والعلوم والتقنية والابتكار لمواجهة جائحة «كورونا»، وكذلك دراسة مقترح اللجنة الفنية المتخصصة للتربية والعلوم والتكنولوجيا حول خطة الاستجابة الأفريقية لمواجهة «كورونا» وذلك حسب بيان لوزارة التعليم بحكومة الوفاق.

اقرأ أيضا وزير التعليم يشكل لجنة أزمة لمتابعة الخطة الوقائية من فيروس كورونا

وأشار البيان إلى أن المقترح يستهدف تسخير العلوم والتقنية والابتكار في تطوير آليات التشخيص والعلاج والبحث عن لقاحات ضد فيروس «كورونا»، لافتًا إلى قرار المشاركين باعتماده مع الأخذ ببعض الملاحظات، أهمها زيادة الدعم والتمويل للأبحاث المتعلقة بالدراسات الجينية والمناعية للفيروس، وضرورة تبادل المعلومات ونتائج الأبحاث بين الدول الأفريقية من خلال تأسيس منصة إلكترونية بشبكة المعلومات.

وعلى هامش فعاليات الاجتماع، أعلنت منظمة اليونسكو على لسان مساعدة المديرة العامة للعلوم الطبيعية عن مبادرة دولية للمناطق النائية بالدول الأفريقية حول مشروع استخدام الطاقة الشمسية لتنقية مياه الشرب، كما قدمت مديرة شركة «اتش بي» لتقنية المعلومات في أفريقيا مبادرتها بشأن تنفيذ نظم وبرامج التعليم الإلكتروني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مارينو دي روزا.. قصة طبيب إيطالي فقد 150 من زملائه في مواجهة «كورونا»
دولى
الخارجية الإماراتية: نتمسك بالحل السياسي في ليبيا عبر مسار مؤتمر برلين
ليبيا
عقيلة صالح: لا خلاف مع حفتر.. ومبادرتي تستند إلى الأعراف الاجتماعية
ليبيا
إيلون ماسك يصف تمديد إجراءات الإغلاق بـ«الفاشية»
منوعات
بريطانيا تؤكد دعمها «مؤسسات ليبيا الشرعية» وترفض «التغيير من جانب واحد»
ليبيا
سحب عينات عشوائية في بنغازي لكشف حقيقة الوضع الوبائي
ليبيا
بيان العبيدات والمرابطين يتجاهل «التفويض» ويؤكد أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي ...
ليبيا
الحاسي: نجاحنا في مجابهة «كورونا» على المحك
ليبيا
«هيومن رايتس» تطالب الإمارات بتعويض ضحايا مصنع استهدفته طائراتها في طرابلس
ليبيا
المسماري: انتظروا إعلانا دستوريا توضع بموجبه خارطة طريق للمرحلة المقبلة
ليبيا
مسؤولون بـ«أفريكوم»: الوجود الروسي في ليبيا أخطر من «داعش»
ليبيا
«غيلياد ساينسز» الأميركية: «رمديسيفير» أظهر نتائج «إيجابية» على مصابين ...
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إعلان نتائج استخدام «كيفزارا» في علاج «كورونا»