شركة سرت تبحث مع «سولار» الأميركية مشاريع توليد الكهرباء

مجلس إدارة شركة سرت خلال اجتماعهم مع نظرائهم بشركة سولار الأميركية، 30 أبريل 2020. (شركة سرت)

بحث مسؤولو شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عبر تقنية الدائرة المغلقة، اليوم الخميس، مع نظرائهم بشركة «سولار» الأميركية جملة من المشاريع القائمة، وعلى رأسها مشروعات توليد الكهرباء.



وحسب بيان منشور على صفحة شركة سرت بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد تطرق الاجتماع إلى مناقشة مشروع وحدة توليد الكهرباء بحقل الراقوبة، ووحدات توليد الكهرباء بحقل زلطن، وكذلك اتفاقية الخدمة مع إدارة نقل وتزويدات الغاز، والتعاون المستقبلي بين الطرفين.

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حضر الاجتماع رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة سرت، إلى جانب المدير العام لشركة «سولار»، مانجوا دت، وممثل الشركة في ليبيا، بوعجيلة سالم، ومدير المبيعات بالشركة، وكذلك المدير الإقليمي بالشركة.