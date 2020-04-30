بلدية مصراتة تطالب بالالتزام بحظر التجول وتحذر من تبعات «الخروج عن السيطرة»

شعار بلدية مصراتة,. (الإنترنت)

حذرت بلدية مصراتة، اليوم الخميس، من تبعات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد، خاصة في ضوء ضعف البنية التحتية لقطاع الصحة.



وقالت البلدية في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن البنية التحتية لقطاع الصحة «ما زالت في حدها الأدني، برغم كل المجهودات المبذولة من أجل تحسينها وعلى الأخص في مجابهة هذه الجائحة، سواء من خلال مؤسسات الدولة المعنية أو من خلال المجهودات الأهلية»، محذرة من خطورة عدم الالتزام بحظر التجول المفروض.

اقرأ أيضا توصية بعدم استخدام التصوير المقطعي لتشخيص مرضى «كورونا» في مصراتة



وأوضحت البلدية أنه «حال خرج الأمر عن السيطرة، فإنه سيصعب تقديم الخدمات الصحية المطلوبة»، وطالبت الجميع بضرورة الالتزام بحظر التجول المفروض، وأكدت ضرورة اتخاذ الأجهزة الأمنية كل ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين.