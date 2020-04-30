«مكافحة الأمراض» يطلق برنامجا تلفزيونيا للتوعية بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 أبريل 2020, 09:15 مساء
لوجو برنامج مع الطبيب الذي أطلقه المركز الوطني لمكافحة الأمراض للتوعية من خطورة «كورونا». (صفحة المركز على فيسبوك)

أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، برنامجا تلفزيونيا باسم «مع الطبيب» ضمن خطته التوعوية التي تنفذها لجنة التواصل والإعلام الصحي، للتوعية من خطورة فيروس «كورونا» المستجد، وكذلك الأمراض المزمنة.

والبرنامج من تقديم الإعلامي الطبيب الدكتور محمد الجازوي، وإعداد وتنفيذ مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وإشراف عام من مدير عام المركز، الدكتور بدرالدين بشير النجار، حسب بيان للمركز منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ويسلط البرنامج الضوء على الأمراض المزمنة، التي يعاني منها الأشخاص خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب التركيز على مستجدات ملف فيروس «كورونا» المستجد، ويستضيف عدة أطباء ومختصين في مجالات الصحة العامة، وداء السكري وغدد الصماء، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض القلب والشرايين، وأمراض المسالك البولية، وأمراض الكلى، وأمراض العيون، وطب الأطفال، ومجال النساء والولادة، والأمراض الفيروسية.

ويبث البرنامج على قنوات مرئية بينها قناة ليبيا الرسمية، وقناة ليبيا الوطنية، وقناة ليبيا الوطن، قناة 218، والقناة الصحية التابعة للمركز، وذلك وفقا للخارطة البرامجية لكل قناة على حدة.

مقدم برنامج مع الطبيب، الدكتور محمد الجازوي. (صفحة مركز مكافحة الأمراض على فيسبوك)
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