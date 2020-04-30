سيالة يشارك في الاجتماع الافتراضي لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري

سيالة متحدثا خلال مشاركته في الاجتماع الافتراضي مع نظرائه الأفارقة. (وزارة الخارجية الليبية)

شارك المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة، اليوم الخميس، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية (الافتراضية) عبر الدائرة المغلقة.

وشارك في الاجتماع وزراء الخارجية العرب والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، بحسب ما نشرته وزارة الخارجية الليبية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الخارجية الليبية إن الاجتماع «بحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية تجاه خطورة تنفيذ المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها».

وأصدر مجلس الجامعة العربية في ختام اجتماعه «قراراً بالخصوص تضمن رفض هذه الإجراءات واعتبارها جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكا لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي».

كان سيالة شارك، أمس الأربعاء، في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي ورؤساء التجمعات الإقليمية الأفريقية عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، وذلك بصفة ليبيا الرئيس الحالي لاتحاد المغرب العربي نيابة عن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج.

وقالت الخارجية الليبية إن الاجتماع بحث الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأفريقي والمجموعات الإقليمية لمواجهة جائحة كورونا، وسبل تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي السابقة الخاصة بمكافحة الجائحة.

واستعرض سيالة في كلمته التطورات الحالية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا في دول المغرب العربي، والتحديات التي تواجهها للقضاء والحد من انتشار الفيروس والإحصائيات المتعلقة بالإصابات في هذه الدول والمتعافين والوفيات، وكذلك التنسيق الجاري مع دول المغرب العربي سواء على مستوى الرؤساء أو من خلال الاتصالات التي أجراها مع نظرائه الوزراء في دول المغرب العربي في سبيل توحيد الجهود لمكافحة الفيروس وإمكانية تفعيل مجلس وزراء الصحة في اتحاد المغرب العربي.