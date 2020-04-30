«مكافحة الأمراض» يستعد لإجراء مسوحات شاملة للكشف عن «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 أبريل 2020, 06:37 مساء
مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار. (بوابة الوسط)

ناقش المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في اجتماع عقده مساء اليوم الخميس، «آلية البدء في مسوحات طبية شاملة للكشف عن فيروس كورونا المستجد بهدف معرفة سلوكيات الفيروس وطبيعة تنقله بين الناس».

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر المركز، «آلية العمل لتقليل خطر انتشار الفيروس خاصة في المرحلة المقبلة خلال دخول الليبيين العالقين بالخارج وعودتهم إلى البلاد»، بحسب ما نشره المركز على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ترأس الاجتماع مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض أ.د بدر الدين بشير النجار، بمشاركة اللجان التي سبق للمركز تشكيلها. ومن بين اللجان التي شملها الاجتماع: اللجنة العلمية، واللجنة الوبائية، ولجنة الأخلاقيات، ولجنة المختبرات الطبية، ولجنة الصيدلة، والمعدات الطبية، ولجنة متابعة، ومراجعة البرامج التوعوية، ولجنة التواصل والإعلام الصحي، لجنة الرصد والتقصي، ولجنة التعاون الفني.

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في سياق قريب، أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الأربعاء، بداية البرنامج التدريبي الذي يستهدف إجراء مسوح عشوائية في بنغازي، لمعرفة حقيقة الوضع الوبائي في المدينة، وما إذا كان فيروس «كورونا المستجد» منتشرا فيها أم لا، إلى جانب اكتشاف مدى اكتساب المواطنين مناعة ضد الفيروس أو ما يعرف بـ«مناعة القطيع».

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