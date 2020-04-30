«صحة الوفاق» تعلن تسجيل ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 أبريل 2020, 06:19 مساء

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرفع عدد ضحاياه في ليبيا إلى ثلاث، بحسب بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقال مدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة، الدكتور توفيق حريشة، إن حالة الوفاة الثالثة بالفيروس تعود لـ«امرأة كانت تتلقى العلاج بمركز معيتيقة للعزل الصحي، وتبلغ من العمر 92 سنة، وهي حالة مخالطة لحالة الوفاة الثانية بفيروس كورونا».

وأشار حريشة إلى أن الحالة دخلت مركز العزل الصحي بمعيتيقة منذ عشرة أيام بعد أخذ العينات وظهورها موجبة، وتم وضعها تحت الملاحظة الطبية والعناية حتى دخلت في وضع حرج، ووافتها المنية» ظهر اليوم.

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