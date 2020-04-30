ميناء بنغازي يستقبل 8650 رأس ماشية و141 حاوية بضائع

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 أبريل 2020, 04:42 مساء
الماشية على متن السفينة في ميناء بنغازي. (صفحة إدارة الميناء على فيسبوك)

أعلن الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، اليوم الخميس، أن الميناء استقبل نحو 8650 رأس ماشية و141 حاوية بضائع وسلع على متن سفينتين وصلتا الميناء، بحسب ما نشرته صفحة إدارة الميناء على «فيسبوك».

وقال الشهيبي إن ميناء بنغازي استقبل سفينة نقل مواشي تدعى «هارموني» وعلى متنها 8500 رأس من الأغنام و150 رأس من الأبقار قادمة من رومانيا، مشيرا إلى أن وكيلها الملاحي هي «شركة الدوسر للتوكيلات الملاحية».

وأضاف الشهيبي أن سفينة نقل حاويات أخرى تدعى «كورونا جي» دخلت أيضا إلى رصيف الميناء ) وعلى متنها 141 حاوية بضائع وسلع مختلفة، لافتا إلى أن وكيلها الملاحي هو «شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية».

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